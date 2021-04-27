Шойгу недоволен действиями США и НАТО в Европе

https://static.news.ru/photo/be8b9522-a737-11eb-9a4c-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

США и НАТО своими действиями способствуют росту военной опасности в Европейском регионе, а националистические настроения на Украине провоцируют военный конфликт в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе. Его слова приводит ТАСС.

Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать» Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах, — пояснил министр.

Шойгу рассказал, что в ответ на рост военной опасности в Европе Россия провела внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.

Он добавил, что российские военные продолжают отслеживать переброску сил НАТО и США в рамках европейских учений Defender Europe. В частности, 53-я пехотная бригада 29-й дивизии войск национальной гвардии США прибыла 25 апреля в албанский порт Дуррес вместе с 750 единицами военной техники. В учениях примут участие 500 американских военных, руководить манёврами будут в дивизионном командовании ВС США в Познани.

Коснулся министр и темы перемещения войск по российской территории. Шойгу сказал, что Россия будет и впредь делать всё, что сочтёт нужным для обеспечения безопасности своих границ. По его словам, никакого внешнего воздействия в этом вопросе быть не может.

В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории. Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ, — подытожил министр.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. На следующий день войска начали перебрасывать из Крыма в места постоянной дислокации.

В НАТО отреагировали на завершение военных учений на юге России. Представители Альянса подчеркнули, что считают важными «любые шаги по деэскалации со стороны России».