Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций

https://static.news.ru/photo/9f8d1aaa-ba16-11eb-992a-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/RusEmbassyUkraine

Дипломаты российского посольства в Киеве направили ноту протеста из-за антироссийских акций у здания дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии, — заявила Захарова на брифинге.

Она добавила, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной позволило украинским радикалам протестовать против движения ХАМАС, которое будто бы получает помощь из Москвы.

В протестной акции возле российского посольства в Киеве участвовали около 20 человек, среди которых был бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза. Она прошла 16 мая.

Ситуация на палестино-израильской границе резко обострилась 10 мая, после столкновения палестинцев с полицией из-за решения израильского суда по выселению нескольких арабских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. В результате эскалации конфликта Израиль и палестинские группировки стали обстреливать друг друга ракетами. 21 мая стороны договорились о прекращении огня.