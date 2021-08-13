Посольство Британии призвало РФ не выдворять журналистку BBC

Посольство Великобритании в России назвало необоснованным решение не продлевать российскую визу корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд, сообщает РИА Новости.

Это очередное необоснованное действие российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста, — отметили в пресс-службе посольства.

В дипмиссии добавили, что действия Москвы «лишь продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России».

Также в посольстве Великобритании отвергли «заявления МИД РФ о дискриминации российских журналистов в Великобритании». Там указали, что журналисты из РФ «продолжают свободно работать в Великобритании при условии того, что они действуют в рамках закона».

Решение по Рейнсфорд принято в ответ на визовые шаги британской стороны в адрес российских журналистов, ранее подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Виза Рейнсфорд не продлена и ей необходимо покинуть Россию до 31 августа.

Ранее стало известно, что Саре Рейнсфорд, которая спрашивала президента Белоруссии Александра Лукашенко о его легитимности, не продлили визу. Это первый случай, когда Россия выслала британского журналиста с тех пор, как в 2011 году был изгнан Люк Хардинг из Guardian.