Посольство РФ ответило на обвинения США в «очередном провале на выборах» Посольство РФ: в США должны следить за своими выборами после критики российских

Фото: sridharsaraf/flickr.com

Власти Соединенных Штатов должны тщательнее следить за прозрачностью своих выборов, а не обвинять другие страны в провалах, заявила пресс-служба посольства России в США в своем Telegram-канале. Накануне представитель Государственного департамента Нэд Прайс раскритиковал прошедшие выборы в РФ и призвал Кремль дать возможность гражданам страны голосовать свободно.

Призываем администрацию ссылаться на данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, и воздерживаться от каких-либо голословных заявлений. Соединенным Штатам лучше обратить внимание на прозрачность собственных избирательных процессов, чем вмешиваться в наши внутренние дела, — говорится в сообщении посольства.

9 сентября открылись избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). По итогам голосования россияне избрали губернаторов и депутатов в 27 регионах. В 14 субъектах жители избирали губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформировали парламенты региональных столиц, а москвичи избрали состав Совета муниципальных депутатов.

Перед выборами NEWS.ru рассказывал, от чего зависит явка и кто становится наблюдателем на выборах. Так, по словам представителя «Альянса независимых наблюдателей», голосуют в основном бюджетники, хотя порой и местные жители проявляют большую активность. Наблюдатели же приходят с разной мотивацией: чаще всего это молодые люди, однако приходят контролировать выборы и пенсионеры, и даже бизнесмены.