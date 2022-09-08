Только спокойствие: как пройдет единый день голосования — 2022 В сентябре россияне выбирают губернаторов и местных депутатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 сентября открываются первые избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В большинстве регионов голосование будет длиться три дня. По итогам россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах. О том, что будет представлять собой ЕДГ-2022, — в материале NEWS.ru.

Особенности выборов

Различные выборы в ЕДГ пройдут в 27 регионах страны. В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут состав Совета муниципальных депутатов.

Фото: Lidia María Veles/NEWS.ru

На предстоящих выборах голосование снова будет проходить три дня. Эта практика впервые была опробована в 2020 году на голосовании по поправкам к Конституции — тогда решение объяснялось пандемией коронавируса и попыткой избежать скопления людей.

Сейчас решение о том, сколько дней голосовать, принимают в регионах. Однако в большинстве субъектов от многодневного голосования решили не отказываться: один день участки будут открыты только в Бурятии, Свердловской области и Марий Эл. В Томской и Кировской областях, а также в Северной Осетии проголосовать можно будет два дня: 10 и 11 сентября.

Также в 2022 году расширяется использование электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать из дома можно будет в восьми субъектах: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также в Москве. В регионах ДЭГ пройдет на федеральном портале, в столице — на отдельном московском сайте. Столичная система на выборах в Госдуму 2021 года вызвала критику со стороны оппозиции.

Другого нововведения последних лет, голосования вне участков, в этом году не будет. Эта практика, которая получила название «голосование на пеньках», вводилась в период пандемии коронавируса. Как объяснила глава ЦИК Элла Памфилова, она нужна была из-за риска заразиться COVID-19, но сейчас такого риска нет, поэтому и голосовать «на пеньках» больше не нужно.

Выборы в этом году проходят на фоне военной операции, что влияет на избирательные кампании кандидатов и партий. После начала боевых действий в администрации президента, как писал NEWS.ru, даже не исключали возможность переноса голосования на другую дату. Однако в Кремле в итоге решили, что недовольные избиратели просто не придут на участки и кандидаты от власти без проблем получат нужное количество голосов.

Несмотря на политические, идеологические, социально-экономические и другие различия между ними (партиями. — NEWS.ru), они — за исключением, может быть, единственного, ничтожного исключения — все оказались солидарны в одном — в поддержке специальной военной операции. <...> Надо сначала победить, а потом разбираться в своих нюансах и в том, что нас разделяет, — говорила глава ЦИК Элла Памфилова во время доклада президенту о ходе избирательной кампании.

Московские депутаты

В единый день голосования в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов. Полномочия мундепов, которых планируется избирать, сильно ограничены по сравнению с органами местного самоуправления других регионов. Однако политики могут заниматься рядом районных проблем: они утверждают списки дворов для благоустройства и списки домов для капремонта, представленные управой. Также они могут начать проверку работы управляющей компании, не согласовать открытие магазина в квартире на первом этаже дома. Каждый год они заслушивают отчет главы управы и могут выразить ему недоверие.

Пять лет назад, в 2017 году, выборы столичных мундепов стали неожиданностью для всей страны: оппозиция провела на них активную кампанию. В результате в советах семи районов столицы нет ни одного единоросса, а в 25 районах партия власти оказалась в меньшинстве. Второй после ЕР партией по количеству голосов оказалась «Яблоко».

Однако в 2022 году эксперты подобного результата не ждут. Этому способствует серьезный «отсев» при регистрации кандидатов: из подавших документы политиков на выборы не прошли 17,3%, подсчитал «Голос» (признан Минюстом объединением, выполняющим функции иностранного агента). Некоторые оппозиционные политики, которые изначально собирались участвовать в выборах, сами отказались от этого или утратили пассивное избирательное право из-за изменений в законодательстве об экстремизме.

В результате больше всего кандидатов на этих муниципальных выборах — самовыдвиженцы (26,6%). Среди них как отдельные кандидаты, так и, например, представители правого оппозиционного движения «Общество.Будущее». В то же время их конкуренты более левых взглядов, платформа «ВыДвижение», выдвинули своих кандидатов через партию «Яблоко».

Среди партийных кандидатов больше всего политиков представляют «Единую Россию» (20,8%), еще 2,6% были выдвинуты от поддержанного мэрией объединения «Мой Район», названного в честь программы по благоустройству мэрии Москвы. 14,1% кандидатов представляют КПРФ, 8,5% — «Новых людей», 8% — «Коммунистов России», 7,5% — справедливороссов, 4,8% — ЛДПР.

Фото: Lidia María Veles/NEWS.ru

На этих выборах в столице продолжится использование отдельной системы электронного голосования, которая развивается независимо от федеральной. Год назад основное отличие заключалось в возможности москвичей в любой момент проголосовать заново. Фронтмен столичного ДЭГ Алексей Венедиктов (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) говорил, что это позволяет людям, столкнувшимся с давлением начальства, сначала подчиниться требованию отдать голос за конкретного кандидата, а затем изменить свой выбор. Однако теперь эта функция недоступна.

В то же время в Москве появился электронный список избирателей — единая база всех, кто может участвовать в голосовании. Она заменяет бумажные списки и обновляется в режиме онлайн. Такое нововведение позволяет избирателям не подавать заранее заявку на смену способа голосования: москвич может использовать онлайн-голосование вместо офлайн-версии или наоборот в любой момент (раньше заявление нужно было подавать заблаговременно). При этом, по данным «Голоса», москвичи всё еще жалуются на принуждение к онлайн-голосованию.

Столичная система, которая работает независимо от федеральной, на выборах в Госдуму в 2021 году вызвала массу критики. Результаты онлайн-голосования тогда кардинально поменяли итоги выборов. На участках, где после подсчета физических бюллетеней лидировали оппозиционеры (зачастую коммунисты), после добавления результатов ДЭГ в лидеры выбивались единороссы. Кроме того, если результаты федерального онлайн-голосования в 2021 году были опубликованы практически сразу после закрытия участков, то итогов ДЭГ в Москве пришлось ждать всю ночь. Такую задержку Венедиктов объяснил техническими проблемами.

Губернаторы и местные парламенты

После единого дня голосования станут известны политики, которые будут возглавлять 15 регионов. В Адыгее главу республики выберет местный парламент, в остальных 14 регионах пройдут прямые выборы.

В двух регионах — Владимирской и Тамбовской областях — выборы губернаторов будут досрочными, так как их главы ушли в отставку до истечения срока их полномочий. Также раньше времени свой пост покинули главы Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областей, а также Марий Эл. Однако их полномочия в любом случае заканчивались в сентябре 2022 года, поэтому эти выборы не считаются досрочными. По расписанию и без предварительных отставок выборы пройдут в Калининградской, Новгородской и Свердловской областях, а также в Бурятии, Карелии и Удмуртии.

Во всех регионах, где назначены выборы, один из кандидатов на момент голосования уже занимает пост главы субъекта. В восьми регионах, главы которых досрочно ушли в отставку, в бюллетенях будут врио губернатора, назначенные президентом. В остальных субъектах переизбраться рассчитывают действующие главы.

Среди действующих глав большинство — 12 человек — представляют «Единую Россию», еще двое идут самовыдвиженцами. Больше всех кандидатов выдвинули КПРФ и ЛДПР — по 13 человек, однако один представитель либерал-демократов снял свою кандидатуру. Справедливороссы выдвинули 11 кандидатов, «Новые люди» — троих, но одному из них отказали в регистрации.

Фото: Lidia María Veles/NEWS.ru

Также в единый день голосования пройдут выборы в шесть парламентов регионов — Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей. Везде, кроме Северной Осетии, избирательная система смешанная — избирателям предстоит голосовать как за партии, так и за отдельных кандидатов. В Северной Осетии система пропорциональная: избиратели будут голосовать только за партийные списки.

Городских депутатов изберут жители 11 региональных столиц: Горно-Алтайска (Алтай), Черкесска (Карачаево-Черкесия), Барнаула (Алтайский край), Владивостока (Приморский край), Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери и Ярославля.

Электронное голосование в 2022 году доступно, кроме Москвы, жителям только семи регионов: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей. В отличие от столицы федеральная система ДЭГ не имеет электронных списков избирателей. Это значит, что для онлайн-голосования жители должны были заранее подать заявку на сайте госуслуг. Последние регионы прекратили принимать такие заявки 6 сентября, сейчас направить ее уже нельзя.

Губернаторские выборы вызывают наибольший интерес наблюдателей среди всех региональных кампаний. Несмотря на постепенное сокращение как полномочий региональных глав, так и заинтересованности населения, именно главы регионов остаются самыми влиятельными политиками субъектов.

В некоторых регионах, где выберут губернатора, ожидается большая доля протестного голосования. Это позволяет ряду экспертов говорить о возможном активном противостоянии в этих субъектах. В то же время в «Голосе» считают, что конкурентная борьба на этих выборах «практически отсутствует» из-за маленького количества активных кандидатов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эту избирательную кампанию «одной из самых спокойных за последние 10 лет».