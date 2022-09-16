Посол России рассказал шведам, когда Украине «придет конец» Посол России Татаринцев: если Москва перейдет от СВО к войне, Украине придет конец

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В то случае, если Москва перейдет от спецоперации к настоящим военным действиям, Украине очень быстро придет конец. Об этом заявил в беседе со шведскими журналистами посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев. Он также заявил, что Россию невозможно изолировать от мира. Его слова приводит Expressen.

Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро, — заявил посол.

Он также подчеркнул, что Западу следует помнить — Москву невозможно изолировать от мира.

Ранее посол РФ Анатолий Антонов заявил, что антироссийские санкции Вашингтона не только противоречат национальным интересам США, но и препятствуют восстановлению глобальной экономики. Дипломат при этом добавил, что «твердолобость» Белого дома в этом вопросе уже не удивляет. Так он прокомментировал очередной пакет санкций США в отношении Москвы.

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что новые антироссийские санкции направлены на ослабление оборонного потенциала России в космосе и против ее компаний, выпускающих микроэлектронику и другую высокотехнологичную продукцию.