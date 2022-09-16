Посол Антонов заявил об ущербе для США от санкций Вашингтона против России Посол РФ Антонов: антироссийские санкции вредят не только США, но и глобальной экономике

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Посол РФ Анатолий Антонов заявил, что антироссийские санкции Вашингтона не только противоречат национальным интересам США, но и препятствуют восстановлению глобальной экономики. Дипломат при этом добавил, что «твердолобость» Белого дома в этом вопросе уже не удивляет. Так он прокомментировал очередной пакет санкций США в отношении Москвы, пишут «Известия».

Твердолобость Вашингтона, продолжающего раскручивать санкционную спираль, уже не удивляет. Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей, — рассказал Антонов.

Он подчеркнул, что санкции Запада не неэффективны, так как изолировать Москву не получилось, а специальная операция продолжается. Посол отметил, что Вашингтон своими действиями лишь усугубляет замораживание двустороннего диалога.

Пресс-служба Госдепартамента США ранее сообщила, что новые антироссийские санкции направлены на ослабление оборонного потенциала России в космосе и против ее компаний, выпускающих микроэлектронику и другую высокотехнологичную продукцию. Отмечается, что в новом санкционном списке оказались холдинг «Российские космические системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева и Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина. Американское руководство также приняло меры против компаний и институтов, которые играют ключевую роль в развитии оборонной промышленности страны.