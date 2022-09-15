В США раскрыли истинную цель новых санкций против России Госдепартамент США намерен подорвать оборонный потенциал России в космосе

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Штаб-квартира Государственного департамента США

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что новые антироссийские санкции направлены на ослабление оборонного потенциала России в космосе и против ее компаний, выпускающих микроэлектронику и другую высокотехнологичную продукцию. Отмечается, что в новом санкционном списке оказались холдинг «Российские космические системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева и Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина. Американское руководство также приняло меры против компаний и институтов, которые играют ключевую роль в развитии оборонной промышленности страны.

Госдепартамент также принимает новые меры для изоляции передовых технологических производств в РФ, чтобы ограничить возможности ключевых российских структур по развитию оборонной промышленности страны, — сказано в пресс-релизе.

Санкции также коснулись целого ряда передовых российских предприятий, чтобы усилить давление на российский сектор электроники.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее рассказал, что заявления Вашингтона об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны. Дипломат добавил, что факты свидетельствуют об обратном. Он отметил, что у России вызывают озабоченность слова американских чиновников о том, что «некие удачи» на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона. Представитель России в Вашингтоне добавил, что США сделали всё, чтобы сделать из Украины «полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО» в попытках противостоять российскому оружию.