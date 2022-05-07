Посол Мельник назвал пощёчиной запрет украинских флагов в Берлине

Андрей Мельник / Фото Bundestagsfraktion Bündnis/wikimedia.org

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью медиагруппе RND выразил негодование по поводу запрета украинских государственных флагов на время проведения памятных мероприятий 8 и 9 мая в Берлине и назвал это «пощёчиной украинскому народу», передаёт РИА Новости. Согласно решению местной полиции, на два дня запрещаются российские и украинские флаги, георгиевские ленты, изображения букв V и Z, а также военная форма и песни.

Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощёчина Украине и украинскому народу, — заявил он.

Ранее георгиевскую ленту запретили в Молдавии. Местных жителей будут штрафовать за ношение этого атрибута. Также парламент одобрил поправки к нескольким законам, которые запрещают в стране показ советских фильмов о первой и второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, а также ретрансляцию новостей и аналитики из России. Позже президент республики Майя Санду подчеркнула, что георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории», а её запрет в стране никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая. Она пояснила, что георгиевская лента стала «символом войны», поэтому властям пришлось запретить её ради безопасности молдавского общества.

Вслед за республикой запрет на символы Победы ввёл литовский парламент. Так, согласно его решению, в стране нельзя носить георгиевскую ленту, а также демонстрировать в публичном пространстве буквы Z и V.

Также киевский городской совет принял решение об отмене празднования Дня Победы в столице Украины. Желающим предложили возложить цветы к памятникам. В стране действует военное положение, которое запрещает массовые собрания, в связи с этим 9 мая в городе усилят патрулирование.