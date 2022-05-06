В Киеве не будут праздновать День Победы В киевском городском совете заявили, что праздновать День Победы в столице не будут

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевский городской совет заявил, что праздновать День Победы в столице Украины не будут. Желающим предложили возложить цветы к памятникам, написал в своём Telegram-канале советник главы украинского МВД Антон Геращенко со ссылкой на ведомство.

Город не устраивает [праздничные мероприятия на 9 Мая]. И во время военного положения массовые собрания запрещены. Захочет кто-то возложить цветы — могут это сделать, — говорится в сообщении.

Советник главы МВД отметил, что 9 мая в Киеве усилят патрулирование.

Ранее сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что акция может состояться на территории Украины, если местные жители захотят в ней участвовать. При этом он отметил, что нужно обеспечить безопасность горожан.

«Бессмертный полк» пройдёт в Мариуполе 9 мая. Заммэра города Виктория Калачёва назвала шествие самым главным и патриотическим мероприятием, которое должно состояться в этом году.