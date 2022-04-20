Акция «Бессмертный полк» пройдёт в Мариуполе 9 мая, заявила заммэра города Виктория Калачёва. Она назвала шествие самым главным и патриотическим мероприятием, которое должно состояться в этом году, передаёт ТАСС.

Безусловно, состоится. Мариупольцы очень ждут это мероприятие, — цитирует агентство заместителя мэра.

Ранее сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что акция может состояться на территории Украины, если местные жители захотят в ней участвовать. При этом он отметил, что им должна быть обеспечена безопасность. Что касается формы проведения акции, то, по словам Макарова, это будет зависеть от множества местных условий, в частности от военно-политической обстановки.

В Госдуме рассказали, что на шествии «Бессмертного полка» в День Победы в России могут появиться портреты военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Первый зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала, что ей уже поступило несколько соответствующих обращений. Она заявила, что данное решение зависит только от семей этих военных.