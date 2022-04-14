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Мир

Акция «Бессмертный полк» может состояться на Украине

Организаторы заявили, что «Бессмертный полк» при желании может пройти на Украине
12:43, 14 апреля 2022
Акция «Бессмертный полк» может состояться на Украине
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Акция «Бессмертный полк» может состояться на территории Украины, если жители пожелают в ней участвовать. Об этом заявил на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, добавив, что им нужно будет обеспечить безопасность. Его слова приводит ТАСС.

Мы это дело приветствуем. И если там будет обеспечена безопасность участников этого движения, конечно, оно состоится (на Украине - NEWS.ru). И я представляю, с какой душевной радостью, с какой теплотой это будет проведено там, — заявил он.

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