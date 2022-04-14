Акция «Бессмертный полк» может состояться на Украине

Русскоязычные хакеры из объединения Killnet объявили в своём Telegram-канале о создании «Международного альянса хактивистов». В числе его целей называются борьба с фашизмом в Интернете и предотвращение расширения НАТО вплоть до уничтожения его инфоструктуры помощью хакерских атак.

Для выявления неонацистских сект, сбора данных о них и применения к ним «соответствующей силы» хакеры создадут единый мониторинговый центр, который будет обеспечивать контроль Сети с помощью новой технологии. Активисты также...