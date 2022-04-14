«Бессмертный полк — 2022» в России пройдёт в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдёт в традиционном очном формате. Об этом рассказал на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что такому решению поспособствовало послабление ковидных ограничений.

Мы два года с вами из-за пандемии собраться вместе и плечом к плечу пройти по городам и весям нашей страны, почтив память участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не могли. Но в этом году мы, сплотившись в едином порыве, я так полагаю, пройдём с портретами своих родных и близких, — сказал Макаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году День Победы будет праздноваться так же, как и всегда. По его словам, состав участников парада определяет Минобороны. При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения ЛНР и ДНР.

Позже стало известно, что генеральная репетиция военного парада пройдёт 7 мая на Красной площади. Кроме того, в Кремле открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.