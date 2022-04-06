Кремль анонсировал военный парад на Красной площади 9 мая

Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдёт 7 мая, сам военный парад состоится 9 мая на Красной площади. Как сообщается на сайте Кремля, открыта аккредитация журналистов на освещение этих мероприятий.

Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая, Красная площадь — генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, Красная площадь — военный парад, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году 9 мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения ЛНР и ДНР.

До этого политолог Александр Перенджиев выразил надежду, что российские силовики скоро полностью освободят Донбасс. По его мнению, российская спецоперация на Украине может продлиться до середины мая, хотя хотелось бы завершить её к Дню Победы, 9 мая.

В истории праздников многих государств особое место занимает День Победы над нацистской Германией. Этот день знаменует окончание кровопролитной Второй мировой войны, унёсшей жизни миллионов людей. Праздник День Победы навсегда вошёл в историю и вечно будет напоминать поколениям о победе над фашизмом. NEWS.ru ранее вспомнил историю праздника День Победы, его главные символы и атрибуты.