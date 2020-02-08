Информация о том, что новый тип коронавируса — это биологическое оружие, является бредом, заявил посол Китая в США Цуй Тянькай.
По его словам, многие говорят о том, что коронавирус был создан в военной лаборатории в США или Китае.
Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред, — сказал он.
Кроме того, посол заявил, что учёные пока не могут доподлинно установить происхождение вируса.
По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше, — подчеркнул Тянькай.
Как ранее писал NEWS.ru, китаянка из Ухани вылечилась от коронавируса в Объединённых Арабских Эмиратах.
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