https://static.news.ru/photo/256da8f8-4b62-11ea-b099-fa163e074e61_660.jpg Цуй Тянькай Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Информация о том, что новый тип коронавируса — это биологическое оружие, является бредом, заявил посол Китая в США Цуй Тянькай.

По его словам, многие говорят о том, что коронавирус был создан в военной лаборатории в США или Китае.

Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред, — сказал он.

Кроме того, посол заявил, что учёные пока не могут доподлинно установить происхождение вируса.

По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше, — подчеркнул Тянькай.

Как ранее писал NEWS.ru, китаянка из Ухани вылечилась от коронавируса в Объединённых Арабских Эмиратах.