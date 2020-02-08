https://static.news.ru/photo/a75ff030-4b5f-11ea-ad83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weng Xinyang/Xinhua/Global Look Press

Китаянка из Ухани вылечилась от коронавируса в Объединённых Арабских Эмиратах.

Бабушка семейства, которой исполнилось 73 года, выздоровела и в состоянии вернуться к повседневной жизни в обычном режиме, — сообщили 9 февраля в Министерстве здравоохранения и профилактики ОАЭ.

Врач Хусейн Абдеррахман ар-Ранд заявил, что анализы пожилой китаянки показывают, что женщина «здорова и полностью излечилась от болезни».

Китаянка приехала в Эмираты в конце января вместе с ещё тремя членами своей семьи из города Ухань, который являлся эпицентром вируса. У всех членов её семьи обнаружили заболевание, сообщает РИА Новости.

Власти ОАЭ сообщили, что 8 февраля в стране зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. Заболели два гражданина Китая и Филиппин, таким образом, число инфицированных в Эмиратах составило семь человек.

NEWS.ru писал, что в Японии выздоровел первый пациент с коронавирусом — 60-летний водитель туристического автобуса. Курс его лечения завершён, мужчина выписан из больницы.