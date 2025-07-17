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17 июля 2025 в 10:08

Стало известно, что сделает Россия в случае конфликта вокруг Гренландии

Посол Барбин: Москва ответит на угрозы в случае конфликта вокруг Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российское руководство в случае конфликта вокруг Гренландии предпримет соответствующие меры, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в комментарии РИА Новости. По его словам, действия Москвы военно-технического характера будут адекватными угрозам, которые могут возникнуть из-за подобной ситуации.

В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам, — сказал дипломат.

Ранее Барбин отметил, что Россия будет продолжать защищать свои национальные интересы в Балтийском море. Москва будет пресекать любые попытки «пиратства» со стороны западных государств в отношении танкеров, транспортирующих российскую нефть, подчеркнул он. Международное право гарантирует свободу судоходства в этом регионе, добавил посол.

Кроме того, дипломат указал на курс Дании, которая стремится к обнулению любых отношений с Россией. Власти страны поддерживают минимальный диалог с Москвой по практическим вопросам, объяснил Барбин.

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