Посол КНР оценил влияние встречи Путина и Си Цзиньпина на Играх в Пекине

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на зимней Олимпиаде в Пекине позволит пресечь попытки США политизировать спорт, рассказал «Известиям» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин являются друг для друга «стратегическими опорами» и сообща противостоят политическим замыслам, противоречащим человеческим ценностям.

Китай и Россия являются друг для друга стратегическими опорами. Стороны всегда придерживаются четырёх важных консенсусов взаимной поддержки и сообща противостоят политическим замыслам, противоречащим общим ценностям всего человечества и тенденциям мирового развития. Речь идёт о политизации олимпийского движения и спорта, — сказал Ханьхуэй.

Он подчеркнул, что эта Олимпиада является глобальным событием для спортсменов и любителей зимних видов спорта, а не сценой для шоу политиков, преследующих свои цели.

Посол также добавил, что предстоящая встреча на Играх Путина и Си Цзиньпина свидетельствует об их крепкой дружбе и подчёркивает сильную внутреннюю динамику и независимые ценности российско-китайских отношений. По его мнению, эта встреча «откроет новую главу в развитии российско-китайских отношений в постэпидемический период».

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что США объявили о так называемом дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Президент России назвал ошибкой решение дипломатов США и ряда их союзников объявить дипломатический бойкот предстоящих соревнований ради «сиюминутных политических вопросов».

По словам главы государства, Россия всегда была против политизации спорта. В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер.