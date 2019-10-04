https://static.news.ru/photo/c29ac808-e6be-11e9-80ed-fa163e074e61_660.jpg Мехди Санаи Фото: ru.moscow.mfa.ir

Посол Ирана в РФ Мехди Санаи подтвердил, что задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик вскоре будет освобождена. Об этом он сообщил в Министерстве иностранных дел РФ, куда был вызван на беседу.

М.Санаи подтвердил, что Ю.В.Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена, — говорится в сообщении МИДа России.

Как ранее передавал News.ru, журналистку Юлию Юзик задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сообщалось, что ей якобы предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу должно состояться 5 октября, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.

Юлия Юзик в 2003 году выпустила книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы РФ от Дагестана.