Посол Азербайджана заявил, что Армения признала капитуляцию в Карабахе

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 10 ноября воспринимается в Баку не только как документ о прекращении огня, но и в качестве соглашения об окончательном решении конфликта. Об этом РИА Новости заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

По его словам, документ указывает на признание Арменией капитуляции во Второй карабахской войне. Дипломат подчеркнул, что Москва и Баку обладают полным взаимопониманием по теме постконфликтного устройства Карабаха.

Обе страны исходят из того, что война закончилась и конфликт завершён. Определённая часть пунктов заявления уже выполнена, — пояснил Бюльбюль оглы.

Он добавил, что важным вопросом остаётся возвращение беженцев и внутреннеперемещённых лиц в родные места. Также необходимо разблокировать внутренние экономические и транспортные связи в регионе, основной составляющей которых является Зангезурский коридор.

Бюльбюль оглы отметил, что создание новых международных транспортных коммуникаций также выгодно Армении, поскольку обеспечит развитие региона. Это улучшит торговлю и жизнь живущих в регионе людей.

Дипломат также высказался о ходе российской миротворческой миссии. По его словам, миротворцы продолжают выполнять возложенные на них военные и гуманитарные задачи. Бюльбюль оглы отметил, что это происходит, несмотря на провокации армянской стороны — действия Еревана негативно влияют на усилия по достижению долгосрочного мира в регионе.

Что касается дальнейшего продления пребывания российского контингента на территории Азербайджана, то, наверное, сегодня ещё рано говорить об этом. Мы должны приложить максимальные усилия для выполнения тех задач, которые определили главы наших государств, — сказал Бюльбюль оглы.

18 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Карабахе окончен. Он подчеркнул, что сейчас пришло время думать о мире. Позже политик рассказал, что Москва и Баку имеют схожие подходы по решению карабахского конфликта.

В сентябре 2020 года в Карaбахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.