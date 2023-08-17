Последний резерв: сможет ли 82-я бригада ВСУ пробить «линию Суровикина» Зачем Киев бросил на штурм запорожского села последние силы?

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Американский журнал Forbes сообщил, что украинское командование задействовало в контрнаступлении последнее остававшееся в резерве крупное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду (ДШБ). Она укомплектована немецкими бронемашинами, английскими танками и брошена на штурм села Работино в Запорожской области. Что известно о бригаде и способна ли она прорвать «линию Суровикина», разбирался NEWS.ru.

Что известно о последней бригаде из резерва ВСУ

Как пишет в журнале Forbes американский аналитик Дэвид Экс, 82-я десантно-штурмовая бригада — одно из последних боеспособных подразделений Воздушно-десантных войск Украины, которое Киев до последнего держал в резерве.

Сообщается, что бригаду численностью около двух тысяч человек задействовали в районе Работино Запорожской области, где войска ВСУ с начала июня тщетно пытаются прорвать российскую оборону. «С этими силами украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления, которое простирается на 50 км от Работино до Мелитополя», — пишет эксперт.

Какая сейчас ситуация в Работино

Киеву пришлось задействовать под Работино подразделения, предназначенные для прорыва в Крым, сообщил член Общественной палаты России, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ на фоне провала контрнаступления вынуждены были бросить в бой в районе Работино на Запорожской линии фронта 82-ю десантно-штурмовую бригаду 10-го армейского корпуса, который, по замыслу Киева, должен был заходить в Крым и окончательно побеждать на юге. Но они не дошли до Крыма, разбившись о первую линию обороны, что подтверждает факт провала наступления», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, 82-я десантно-штурмовая бригада оснащена лучшими образцами западной военной техники, в том числе танками.

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Минобороны РФ эти данные не комментирует. Однако в своей сводке во вторник ведомство сообщило, что российские военные отразили «три атаки штурмовых отрядов 82-й ДШБ стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино», ВСУ потеряли свыше двухсот солдат и пять танков.

В среду военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке написал, что ВСУ полностью взяли Работино. По его словам, добиться этого удалось с помощью немецких БМП Marder, которые Украина впервые ввела в бой. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Российские военкоры в среду отмечали, что в Работино идут бои. В частности, журналист Владимир Соловьев сообщал, что ВСУ задействовали БМП Stryker, три из которых были уничтожены вместе с личным составом. Военкор Дмитрий Стешин, побывавший под Работино, назвал ситуацию в районе населенного пункта тяжелой.

Депутат Верховной рады Юрий Мысягин накануне заявил, что ВСУ отбили лишь часть Работино. Российские военные паблики утверждают, что село остается под контролем РФ, хотя рядом с ним действительно идут тяжелые бои, а в сам населенный пункт время от времени проникают украинские ДРГ. Минобороны эту информацию не комментировало.

Как отмечает украинское издание «Страна», Работино находится на переднем крае обороны РФ в Запорожской области, по дороге на Токмак. Этот город считается одной из целей украинского наступления на данном направлении. ВСУ ведут атаки около Работино с начала июня.

Как пишет аналитик Дэвид Экс, вместе с 82-й бригадой в наступлении под Работино участвуют силы 83-й десантно-штурмовой бригады, 46-й аэромобильной бригады, 118-й мотострелковой бригады, 15-й бригады национальной гвардии, а также 47-й и 65-й бригад ВСУ, уже понесших большие потери.

Фото: Gudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Какая у 82-й бригады техника

Часть оснащена немецкими боевыми машинами пехоты Marder, которые неплохо зарекомендовали себя во время операций в Югославии и Афганистане. Эксперты отмечают высокую маневренность автомобиля и его боевые возможности — Marder могут не только перевозить солдат, но и участвовать в бою наравне с танками и другой бронетехникой.

У подразделения есть американские бронетранспортеры (БТР) Stryker, которые Вашингтон применял в операции в Ираке. Эти БТР предназначены для транспортировки солдат на поле боя и обеспечения огневой поддержки. В зависимости от конфигурации на их крыше могут быть установлены пулеметы или гранатометы.

Кроме того, в составе бригады 69-тонные британские танки Challenger-2, которые воевали в Ираке. Насколько известно, эти машины впервые применяются в украинском конфликте.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что у британского танка есть большой минус, который кроется в механизме орудия. «На британцах очень тяжелый и сложный механизм заряжания — картузный. Если российские танки делают 10–12 выстрелов в минуту, то Challenger-2 — три-четыре. Думаю, гореть они будут так же, как и «Леопарды», — предположил специалист.

Что боеспособности 82-й бригады говорят эксперты

Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин сказал NEWS.ru, что потенциал 82-й бригады сильно преувеличен и бойцы подразделения не смогут существенно повлиять на ход СВО. «Эту бригаду очень много рекламировали. Украинская сторона вогнала социум в погранично-психологическое состояние, и он теперь ждет одну победу за другой. Побед, на которые рассчитывал Киев, нет, и бригада из 2–3 тыс. человек ничего не изменит», — сказал специалист.

По мнению эксперта, Киев совершил стратегическую ошибку, бросив все резервы в наступательные операции. Даже если бы 82-я бригада смогла прорвать участок российской обороны, у ВСУ не осталось резервов, чтобы развить успех.

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Общий психологический фон в наступающих войсках противника заметно снижается, несмотря на вовлечение резерва, оснащенного самой современной техникой НАТО — многие солдаты ВСУ дезертируют, игнорируя приказы об атаках, говорит врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, из-за низкого морально-психологического состояния бойцов два из трех аэромобильных батальонов ВСУ общей численностью около 500 человек отказались от участия в наступлении.

Тем не менее до начала осени ВСУ, скорее всего, продолжат попытки пробить российскую оборону, полагает Владимир Рогов.

Что будет в случае разгрома 82-й бригады

По данным украинской и западной прессы, из-за отсутствия успехов на линии соприкосновения в коридорах власти в Киеве начинается брожение. Политическое руководство Украины не удовлетворено военным командованием, от которого ожидали более впечатляющих результатов. Президент Украины Владимир Зеленский, предполагают СМИ, уже рассматривает вопрос о замене главы Минобороны Алексея Резникова.

Военный аналитик Дэвид Экс допускает, что подключение 82-й бригады может помочь наступлению ВСУ, но считает, что Киев сильно рискнул, отправив в бой последние наиболее способные подразделения. По его оценке, когда бригада начнет нести серьезные потери, ее некем будет заменить и ВСУ окажутся в уязвимом положении перед потенциальным ответным российским наступлением.

«Ни одна бригада не может сражаться вечно. Если россияне удержат свои позиции в Работино, выдержат временный натиск, то они будут в состоянии нанести ответный удар по украинцам», — предупреждает американский аналитик.

Макушин тоже не исключает, что у Киева в итоге не останется механизированных соединений, которыми ВСУ могли бы отбить возможные контрудары российской армии. «Мы пока перемалываем силы противника на долговременных рубежах нашей обороны силами огневого воздействия, не теряя драгоценные офицерские и солдатские жизни», — сказал Макушин.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Продолжит ли Запад поставки бронетехники на Украину

После провала украинского наступления под Запорожьем страны НАТО станут более сдержаны в поставках вооружения Киеву, но не прекратят их полностью, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. Эксперт отметил: хотя Запад разочаровался в боеспособности ВСУ, он будет продолжать поставки. «Сейчас преждевременно говорить о том, что Запад прекратит помощь», — сказал Асафов.

Эксперт допустил, что поток поставок может уменьшиться и по другой причине: западный ВПК обеспокоен, что образцы, которыми он торгует, не доказывают свою эффективность против российской техники на поле боя. «Мы уже видим затягивание решений по ракетам „Таурус“, по истребителям F-16 и по ряду других позиций», — отметил Асафов.

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