ВСУ ввели резервы и новую технику НАТО для прорыва Запорожского фронта

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

На Запорожском фронте ВСУ ввели в бой стратегический резерв и новую технику НАТО в попытке прорыва, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В районе Работино на Ореховском направлении утром было замечено наступление с применением американских бронетранспортеров Stryker и немецких боевых машин пехоты Marder. Эта техника входит в вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, часть которой ранее уже была уничтожена или взята в плен.

Сейчас наступление ведется 83-й отдельной десантно-штурмовой бригадой вместе с 46-й отдельной аэромобильной бригадой, 118-й отдельной мотострелковой бригадой и 15-й бригадой национальной гвардии, а также с понесшими большие потери 47-й и 65-й бригадами ВСУ.

Как отметил Telegram-канал «МИГ России», появление на южном участке фронта бронетранспортеров «Страйкер» и боевых машин пехоты «Мардер», а также сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского на Запорожское направление, указывает на то, что Украина вводит в бой свои стратегические резервы. По мнению источника, это последняя и отчаянная попытка ВСУ прорвать фронт на этом направлении.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские артиллеристы отразили две атаки украинских сил на Сватовском направлении. Он отметил, что ВС РФ уничтожили бронированную машину противника. В районе населенного пункта Плащанка ЗРК «Стрела-10» сбил беспилотник ВСУ.

Савчук также рассказал, что передовые подразделения солдат группировки «Центр» совместно со штурмовой и армейской авиацией нанесли удар по штурмовым группам механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника там составили более 60 бойцов, были уничтожены БМП, бронированная машина, два пикапа и 120-миллиметровый миномет.