Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Сватовском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские артиллеристы отразили две атаки украинских сил на Сватовском направлении, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, ВС РФ уничтожили бронированную машину противника.

На Сватовском направление огнем артиллерии группировки войск «Центр» отражены две попытки атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек, — сказал Савчук.

Он добавил, что в районе населенного пункта Плащанка ЗРК «Стрела-10» сбил беспилотник ВСУ. Савчук также рассказал, что передовые подразделения солдат группировки «Центр» совместно со штурмовой и армейской авиацией нанесли удар по штурмовым группам механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника там составили более 60 бойцов, были уничтожены БМП, бронированная машина, два пикапа и 120-миллиметровый миномет, добавил офицер.

Ранее Савчук сообщил, что российские военные сорвали шесть атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. По его словам, ВСУ понесли существенные потери. Также сообщалось, что бойцы группировки «Восток» отразили несколько атак украинских сил в направлении Урожайного в ДНР. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, противник пошел в наступление при поддержке бронетехники.