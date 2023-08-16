Картаполов заявил о подготовке Россией условий для контрнаступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России начали готовить условия для подготовки контрнаступления в зоне спецоперации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с URA.ru. Он отметил, что для наступления необходимы условия.

Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет, — сказал Картаполов.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ отступают под Харьковом из-за действий российских Вооруженных сил. Бывший аналитик отметил, что армия РФ активно наступает на различных направлениях, заставляя украинскую сторону отступать и эвакуировать гражданских. По мнению Джонсона, у ВСУ нет необходимого количества средств ПВО и техники для контрбатарейной борьбы.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте. Он добавил, что атака начнется до осеннего сезона дождей, скорее всего, это произойдет в направлении Старомлиновки, под Работино или в районе Запорожской АЭС. Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте.