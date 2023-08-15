Экс-разведчик США заявил об отступлении ВСУ под Харьковом Экс-разведчик ЦРУ Джонсон: у ВСУ нет оружия, чтобы сдержать ВС РФ под Харьковом

Фото: МО Украины

ВСУ отступают под Харьковом из-за действий российских вооруженных сил, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера. Бывший аналитик отметил, что армия РФ активно наступает на различных направлениях, заставляя украинскую сторону отступать и эвакуировать гражданских.

Россия начала наступление на севере, рядом с Харьковом, и наступает на широком фронте на севере. Украина эвакуирует население и отступает. У Украины нет оружия и физических возможностей вести продолжительную кампанию, а у России они есть, — добавил Джонсон.

По мнению Джонсона, у ВСУ нет необходимого количества средств ПВО и техники для контрбатарейной борьбы.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ также разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана. Российские силы также отбили две контратаки ВСУ в районе урочища Маньковка и населенного пункта Синьковка, после чего тяжелыми огнеметными системами был нанесен удар по позициям противника.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что командование ВСУ активно перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. Он уточнил, что украинская армия явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами Харькова, поэтому отчаянно готовится к боевым действиям.