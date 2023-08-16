Стало известно о подготовке ВСУ новой попытки прорыва на Запорожском фронте Рогов: ВСУ готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте

Фото: МО Украины

ВСУ готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что атака начнется до осеннего сезона дождей, скорее всего это произойдет на Старомлыновке, под Работино или в районе Запорожской АЭС.

Атаку следует ожидать до осеннего сезона дождей, считает он. Наиболее вероятные направления — на Старомлыновку, под Работино или же форсирование Днепра в районе Запорожской АЭС, — сказал Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два аэромобильных батальона ВСУ отказались от наступления в направлении позиций ВС РФ, это около 500 человек. По его словам, это связано с низким морально-психологическим состоянием украинских военнослужащих. Он отметил, что за ночь на Запорожском направлении были ликвидированы 132 человека из рядов ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Рогов отмечал, что украинские военные потеряли значительную часть от двух третей резервов при попытке атаковать часть Запорожской области, находящуюся под контролем ВС РФ. Он уточнил, что речь идет как об оружии и боеприпасах, так и о бойцах ВСУ. По словам Рогова, на Запорожском участке фронта не участвовали в боях лишь штурмовики, которые ранее проходили подготовку за рубежом. Он отметил, что речь идет о десятках тысячах украинских военных, которых собираются «бросить» на одно из направлений в зоне СВО.