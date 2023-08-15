Рогов: ВСУ бросили две трети резервов в бои на Запорожском направлении

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные потеряли значительную часть от двух третей резервов при попытке атаковать часть Запорожской области, находящуюся под контролем ВС РФ, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что речь идет как об оружии и боеприпасах, так и о бойцах ВСУ.

Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительную часть из которых уже потеряна в боях, — сказал Рогов.

По его словам, на Запорожском участке фронта не участвовали в боях лишь штурмовики, которые ранее проходили подготовку за рубежом. Он отметил, что речь идет о десятках тысячах украинских военных, которых собираются «бросить» на одно из направлений в зоне СВО.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения ВС России атаковали укрепрайон ВСУ в районе Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. При этом противник понес существенные потери. Часть украинских солдат взяли в плен. Атаку организовали бойцы 58-й армии.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорвать оборону российских войск у Работино.