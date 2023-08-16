В Запорожской области назвали число отказавшихся от наступления солдат ВСУ Балицкий: 500 солдат ВСУ отказались от наступления на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Два аэромобильных батальона ВСУ отказались от наступления в направлении позиций ВС РФ, это около 500 человек, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, это связано с низким морально-психологическим состоянием украинских военнослужащих.

Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка 500 человек, — написал Балицкий.

Он отметил, что за ночь на Запорожском направлении были ликвидированы 132 человека из рядов ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные потеряли значительную часть от двух третей резервов при попытке атаковать часть Запорожской области, находящуюся под контролем ВС РФ. Он уточнил, что речь идет как об оружии и боеприпасах, так и о бойцах ВСУ. По словам Рогова, на Запорожском участке фронта не участвовали в боях лишь штурмовики, которые ранее проходили подготовку за рубежом. Он отметил, что речь идет о десятках тысячах украинских военных, которых собираются «бросить» на одно из направлений в зоне СВО.