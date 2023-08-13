Стало известно о новой попытке ВСУ прорвать российскую оборону у Работино Балицкий: ВСУ снова пытались пойти в наступление у Работино

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли очередную попытку прорвать оборону российских войск у Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В своем Telegram-канале он уточнил, что ВСУ задействовали две штурмовые группы, в составе которых было 40 человек.

Сегодня ночью противник предпринял попытку активизировать свои силы в направлении Работино и выдвинул две штурмовые группы, усиленные танками. Шесть боевых машин и 40 человек живой силы, плюс во время движения противник вызвал подкрепление, — рассказал Балицкий.

По его словам, российская разведка зафиксировала выдвижение ВСУ, после чего в бой вступили артиллеристы и армейская авиация ВС РФ. В ходе боестолкновения украинские войска потеряли 20 единиц техники и порядка 60% личного состава.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщал, что в зоне СВО были нейтрализованы двое высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины. Так, ВС РФ ликвидировали майора Алексея Шелудько и офицера 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Яриша.

Кроме того, по данным Министерства обороны России, артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве, а также нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское. Экипажи Су-25 поразили скопления живой силы противника в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. В районе Красногоровки расчет огнеметный системы «Солнцепек» уничтожил подразделения 1-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.