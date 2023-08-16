«Диверсионно-карательный отряд» ВСУ отправят в Африку: как ответит Россия

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Служба внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) сформировала «диверсионно-карательный отряд» из бойцов ВСУ, которые отправятся в Африку, сообщают СМИ. Зачем нужно это подразделение и какие задачи оно будет выполнять?

Зачем Британия создала «диверсионно-карательный отряд»

По информации источника российских СМИ, Лондон не устраивает сближение РФ и стран Африки, поэтому британцы хотят этому противодействовать. Служба безопасности и Главное управление разведки Министерства обороны Украины отобрали 100 солдат, которые имеют опыт сражения на «восточном фронте». Набор по просьбе Британии Киев организовал в июле 2023 года.

«Британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России», — добавил источник.

Какие задачи будет выполнять этот отряд в Африке и когда

В задачи подразделения будет входить ликвидация лидеров африканских стран, которые ориентированы на сотрудничество с Россией. Помимо этого, отряд станет проводить диверсии на объектах инфраструктуры в государствах Африки.

Сообщается, что командовать группой будет офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук. Ранее он участвовал в операциях MI6 в Зимбабве. Отправка отряда в Африку запланирована на вторую половину августа.

Как Россия может бороться с Украиной и Британией в Африке

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец считает, что в Африке намечается новое противостояние России и Украины.

«Украинские боевики не будут действовать в одиночку, они будут действовать под патронажем американцев или англичан. Эффективность их работы будет зависеть от обученности и количества специальных украинских отрядов. Безусловно, там, где будет усиливаться российское присутствие, они будут нам мешать, но мы к этому готовы. У нас достаточно давно в Африке присутствует серьезный контингент из вагнеровцев, они действуют достаточно эффективно. Насколько мне известно, вагнеровцы уже там», — отметил он.

Как Британия и Украина готовили бойцов для диверсий в Крыму

В ноябре 2022 года портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки сообщил, что британская разведка и СБУ подписали соглашение о создании «партизанской террористической армии». В ее задачи входила организация диверсий в Крыму.

По данным источника, люди, выступавшие за обучение «партизан», отвечали за составление планов удара по Крымскому мосту: советник генсека НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.

Первоначально предполагалось, что диверсантов будут готовить на Яворовском полигоне во Львовской области на западе Украины. Однако затем было решено тренировать бойцов в Греции и Польше.

Как в MI6 предсказывали поражение России

Глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур в конце июля прошлого года выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в США. Тогда он анонсировал контрнаступление ВСУ. По его информации, возможность для этого может появиться через несколько недель.

Мур выразил уверенность в том, что ВС РФ «скоро выдохнутся», поскольку якобы в ближайшие недели Москве все труднее будет поддерживать численность личного состава и подвозить материальные средства.

«Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар. Их мораль по-прежнему высока, и они начинают получать все больше отличных вооружений», — заявил он.

Глава MI6 также добавил, что Киев в состоянии «одержать победу в конфликте с Россией». По его словам, Украина напомнит об этом «испытывающей давление на фоне энергокризиса Европе, продемонстрировав способность наносить контрудары».

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