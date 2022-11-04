Grayzone: британская разведка и СБУ создадут «террористическую армию» Grayzone: британская разведка и СБУ подписали соглашение о создании «партизанской террористической армии»

Фото: ssu.gov.ua

Руководство британской разведки подписало соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины о создании и обучении украинской «партизанской террористической армии», сообщает портал Grayzone со ссылкой на секретные документы и фрагменты переписки. Новая структура будет проводить «разведывательные и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ».

Grayzone получил секретные документы, в которых подробно описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию. Их планы подразумевали проведение тайной армией разведывательных и диверсионных операций в Крыму по поручению СБУ, — говорится в сообщении.

Grayzone пишет, что обучать украинских бойцов будут те же люди, которые составляли планы по уничтожению Крымского моста. В частности, среди них советник генсека НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.

По информации портала, для обучения украинских бойцов наняли частную британскую военную компанию Prevail Partners. Она основана бывшими спецназовцами, в частности, экс-бригадиром морской пехоты Джастином Хеджесом. Первоначально планировалось, что украинцы будут тренироваться на Яворовском полигоне во Львовской области. Однако затем было решено обучать бойцов в Греции и Польше.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что атака беспилотников ВСУ на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. В нападении, по данным ведомства, были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.

Позднее стало известно, что Россия передала послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к подготовке ВСУ, планировавших атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе. По словам посла России в Великобритании Андрея Келина, эти свидетельства скоро будут опубликованы.