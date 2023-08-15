Финансовый эксперт рассказал, как возможный кризис в КНР повлияет на Россию Финансовый эксперт Голубовский: возможный обвал в КНР несильно повлияет на РФ

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Новости из Китая о возможном финансовом кризисе не сильно отразятся на России, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. В беседе с журналом «Компания» он рассказал, что, тем не менее, проблемы в китайской строительной отрасли, которые по принципу домино обрушают местный фондовый рынок, заставляют российский бизнес нервничать.

Издание уточняет, что крупнейший частный застройщик Китая Country Garden столкнулся с серьезными долговыми проблемами, акции компании подешевели почти на 50%, потянув за собой и другие активы на фондовом рынке, а также курс юаня, который упал до минимальных значений с ноября 2022 года. По словам Голубовского, назревающие в Китае экономические проблемы будут только усиливаться.

Скелеты в шкафу там очень давно копились, и все надежды на ускоренное восстановление после снятия карантинных ограничений растаяли уже после мая. Темпы роста китайской экономики падают, тот рост, который мы увидели в первые месяцы года на кредитной накачке, фактически имеет характер отскока, а не нового тренда, — уверен эксперт.

По его мнению, эти события отразятся на глобальном сырьевом рынке: цены на металл и уголь будут «придавлены», но нефть пострадает в меньшей степени, так как, несмотря на сложности во многих макрорегионах, в этом году в мире был установлен очередной рекорд абсолютного потребления топлива.

При этом, как считает аналитик, с финансовой точки зрения ситуация в КНР не столь страшна для российского рынка. События в Китае могут оказывать ощутимый негативный эффект на экономику РФ лишь в связке с финансовыми проблемами США.

Относительно американской экономики есть неадекватно оптимистичные ожидания: волна банковского кризиса, которая была этой весной, считается последней. Высказываются мнения, что <...> сейчас дела пойдут в сторону экономического роста. Я не разделяю эту точку зрения: как показывает практика того же 2008 года, у банковских кризисов случаются рецидивы, — высказал мнение Голубовский.

Ранее китайские СМИ сообщили, что компании КНР за 10 лет сумели вытеснить западных подрядчиков с рынка по строительству крупнейших инфраструктурных объектов Африки. По данным китайской прессы, в 2022 году компании из КНР получили 31% контрактов по строительству таких объектов.