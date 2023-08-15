Путин обсудил с президентом Мали ситуацию в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора стороны поговорили о планах развития дружественных отношений между странами. Отдельно лидеры стран обсудили текущую обстановку в Нигере.

В продолжение российско-малийских переговоров на высшем уровне, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, обсужден ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений. Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийского президента.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия и страны Африки намерены продолжать укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. Лидер РФ отметил, что российским предпринимателям есть что предложить партнерам из Африки, и состоявшийся в Санкт-Петербурге форум свидетельствует о желании укреплять это взаимодействие, сказал он.

Саммит Россия — Африка прошел с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. Ранее, выступая с приветственным словом, президент РФ обратил внимание, что за последнее время сотрудничество Москвы со странами Африканского континента вышло на новый уровень.