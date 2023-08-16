Украинский отряд для диверсий в Африке возглавил офицер ГУР Пращук

Фото: ГУР Украины

Подразделение украинских бойцов, обученных британской разведывательной службой MI6 для проведения диверсий в Африке, возглавляет офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, передает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его словам, Пращук обладает опытом успешных ликвидаций и участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.

Диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков был создан и подготовлен британской спецслужбой MI6 с целью противостояния развитию сотрудничества между африканскими странами и Россией. Отряд, в частности, должен ликвидировать лидеров африканских стран, ориентированных на Россию.

Пращук родился 18 сентября 1980 года в поселке Сутиски Тывровского района Винницкой области Украины. В 2014–2016 годах Пращук, командуя диверсионно-разведывательной группой, участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях. В 2015 году он был привлечен к службе в 73-й морской центр специального назначения и до 2017 года служил в ГУР.

После ухода в запас в 2019 году Пращук был выдвинут на выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва по мажоритарному округу №15 от политической партии Владимира Зеленского «Слуга народа». К началу проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины в феврале 2022 года он занимал пост офицера резерва ГУР.

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