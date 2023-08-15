Президент Аргентины планирует посетить саммит БРИКС в ЮАР

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Альберто Фернандес

Аргентинский президент Альберто Фернандес примет участие в саммите БРИКС, который запланирован на август в ЮАР, передает ТАСС со ссылкой на посольство Аргентины. В диппредставительстве отметили, что этот визит станет одним из этапов по вступлению в организацию.

Насколько мы знаем, его пригласили, он принял приглашение, и он приедет в ЮАР. Это наше желание, наша воля, мы знаем, что мы должны пройти и доказать своими действиями, прежде чем вступить в БРИКС, — отметили в посольстве.

БРИКС — это ассоциация, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Саммит этой организации пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин будет участвовать в нем по видеосвязи, а в качестве представителя России на мероприятии выступит министр иностранных дел Сергей Лавров. Отметим, что ранее в Санкт-Петербурге 27-28 июля состоялся второй саммит Россия — Африка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию организации. Данный вопрос встанет на повестке дня на предстоящем саммите в августе. Представитель Кремля также подчеркнул, что в настоящий момент введение единой валюты объединения вряд ли реализуемо, но члены БРИКС продолжат беседы на эту тему.