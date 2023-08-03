Песков рассказал о формате участия России в саммите БРИКС Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС онлайн, а Лавров очно

Фото: kremlin.ru

На церемонии закрытия Делового форума БРИКС, 2019

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа. По его словам, которые приводит РИА Новости, российский лидер Владимир Путин будет присутствовать на саммите в режиме видеоконференции, а глава МИД РФ Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке форума.

Мы не можем говорить за премьер-министра Индии, но а что касается президента Путина — он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию организации. По его словам, это будет подробно обсуждаться на предстоящем саммите объединения в Йоханнесбурге 22-24 августа. Кроме того, представитель Кремля отметил, что введение единой валюты БРИКС на данный момент вряд ли реализуемо, однако страны-члены организации продолжат дискуссии на эту тему.

До этого стало известно, что представители посольства Боливии передали российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС. Предполагается, что члены боливийской делегации примут участие в саммите объединения, который пройдет в Йоханнесбурге. По словам представителей посольства, в стране очень рады тому, что соответствующее приглашение уже получил президент Боливии Луис Арсе.