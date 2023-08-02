Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС

Фото: kremlin.ru

На церемонии закрытия Делового форума БРИКС, 2019

Представители посольства Боливии передали российской стороне ноту о желании вступить в межгосударственное объединение БРИКС, сообщает ТАСС. Предполагается, что члены боливийской делегации примут участие в саммите объединения, который пройдет в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа. По словам представителей посольства, в стране очень рады тому, что соответствующее приглашение уже получил президент Боливии Луис Арсе.

Мы передали эту ноту всем странам БРИКС — о нашем желании вступить. А потом, по решению БРИКС, [они] пригласили президента на саммит, — рассказала посол Боливии в России Мария Луиса Рамос-Урсагасте.

Глава Министерства иностранных дел Боливии Рохелио Майта ранее заявил, что страна нацелена на стабильное и всеобъемлющее развитие. По его словам, Боливия также намерена укреплять сотрудничество с другими государствами с развивающейся экономикой.

Кандидат политических наук Станислав Бышок ранее объяснил, какие страны с наибольшей вероятностью станут членами объединения БРИКС. Он отметил, что к их числу относятся Боливия, Египет и Венесуэла. По мнению эксперта, все эти государства объединяет общее отношение к странам Запада и «спорные» с точки зрения демократичности политические системы.