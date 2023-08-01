В России назвали главных кандидатов на вступление в БРИКС Политолог Бышок назвал Венесуэлу, Боливию и Египет кандидатами на членство в БРИКС

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Венесуэла, Боливия и Египет являются основными кандидатами на членство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), рассказал в беседе с Lenta.ru политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. По его мнению, эти государства объединяет общее отношение к Западу.

Эти три большие страны уже заявили о своем интересе к БРИКС. Их объединяет то, что они незападные и имеют спорную с точки зрения демократичности политическую систему. Они понимают, что если заключат договоренности с существующим БРИКС, то им никто предъявлять претензии за недемократичные выборы не будет. Потому что в рамках БРИКС это не обсуждается, — высказал мнение политолог.

Он отметил, что в этом объединении отсутствуют вопросы политики, так как изначальной задачей БРИКС было создание экономического союза, в котором не доминировали бы США и другие западные страны. Однако, по мнению политолога, БРИКС как альянс государств продолжает «поиски себя».

БРИКС остается, на мой взгляд, больше пока еще структурой, которая пытается найти себя, чем той структурой, которая готова показать какой-то альтернативный вариант глобализации — незападный, — признал Бышок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема расширения БРИКС стоит «высоко в повестке дня», при этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения.