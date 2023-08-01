В Кремле оценили готовность к возможному расширению БРИКС Песков заявил, что среди членов БРИКС «существуют нюансы» по теме его расширения

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Тема расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стоит «высоко в повестке дня», при этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, это будет обсуждаться на предстоящем саммите.

Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. Действительно, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов по теме расширения, и все эти нюансы, конечно, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита, — сказал он.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что количество государств, желающих вступить в ряды БРИКС, приблизилось к 20. По его мнению, это свидетельствует о существенной роли объединения на международной арене. Сами государства Рябков не назвал.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что активизация американской дипломатии в отношении стран БРИКС может говорить о том, что в США появились трезвые головы, которые осознали, что Вашингтон испортил отношения с тремя миллиардами человек и надо исправлять положение, развалив организацию изнутри. Он оценил деятельность США в этом направлении как неуклюжую и непрофессиональную.