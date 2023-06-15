В МИД заявили, что около 20 стран стучатся в двери БРИКС Рябков: около 20 стран желают вступить в БРИКС

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Количество государств, желающих вступить в ряды союза БРИКС, приблизилось к 20, заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его мнению, это свидетельствует о существенной роли объединения на международной арене. Сами государства Рябков не назвал.

Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть, — сказал замглавы МИД РФ.

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко ранее заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, африканское государство заинтересовано в одном из ключевых направлений работы организации — переводе торговли на альтернативные валюты, в том числе национальные.

В конце мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что выступает за присоединение Венесуэлы к союзу БРИКС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявил, что страна желает стать частью объединения, поскольку этот союз формирует новый мировой порядок.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. По словам представителей международной финансовой организации, стороны ведут «квалифицированный диалог». В банке отметили, что данное решение укрепит связи между членами банка.