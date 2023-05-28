К банку БРИКС присоединится еще одна страна FT: Эр-Рияд ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС в качестве нового члена

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Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС, пишет Financial Times со ссылкой на заявление организации. По словам представителей международной финансовой организации, стороны ведут «квалифицированный диалог». В банке отметили, что данное решение укрепит связи между членами банка.

На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог, — рассказали собеседники издания.

В материале газеты при этом не уточнили примерные сроки присоединения страны.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев считает маловероятным введение единой валюты стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). О том, что на саммите БРИКС в ЮАР будет осуждаться возможность введения единой валюты, сообщила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в интервью Bloomberg. По ее словам, между странами БРИКС сейчас идут дискуссии о том, почему они при взаиморасчетах не могут использовать собственные валюты вместо доллара США.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает БРИКС важным объединением и будет активно в нем участвовать. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение на саммит организации. Соответствующие решения будут приниматься ближе к дате встречи.