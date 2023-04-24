Песков раскрыл планы России в отношении БРИКС Песков заявил, что Россия продолжит работу в БРИКС на всех уровнях

Фото: Ministry of Economy Russia/Global Look Press

Россия считает БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР), важным объединением и будет активно в нем участвовать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент Владимир Путин получил приглашение на саммит, соответствующие решения будут приниматься ближе к дате встречи, передает РИА Новости.

Мы считаем это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается. Интерес к работе этого объединения проявляет всё больше и больше государств. Поэтому работа будет продолжаться на всех уровнях. И на экспертом, и на высоком, и на высшем. Россия будет продолжать участвовать, — сказал Песков.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что в саммите организации, предположительно, примут личное участие лидеры всех входящих в нее стран, включая Путина. Суклал добавил, что приглашение российскому лидеру направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, в ответ Путин его поблагодарил.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщало, что правительство ЮАР и правящая партия Африканский национальный конгресс в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест Путина.