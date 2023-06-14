Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил ТАСС посол РФ в Каире Георгий Борисенко. По его словам, страна заинтересована в одном из ключевых направлений работы организации — переводе торговли на альтернативные валюты, в том числе национальные.

Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты, — сказал Борисенко.