Президент Бразилии захотел увидеть Венесуэлу в БРИКС Президент Бразилии поддержал желании Венесуэлы вступить в БРИКС

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что выступает за присоединение Венесуэлы к союзу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), передает ТАСС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявил, что страна желает стать частью объединения, поскольку этот союз формирует новый мировой порядок, передает ТАСС.

Есть много предложений относительно стран, которые хотят присоединиться к БРИКС. Мы обсудим это, и если будет официальный запрос, то мы его рассмотрим и примем решение. Если вас интересует мое мнение, то я за, — сказал бразильский лидер во время пресс-конференции с Мадуро.

По словам Мадуро, на сегодняшний день не менее 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС.

Ранее газета Financial Times написала, что Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. По словам представителей международной финансовой организации, стороны ведут «квалифицированный диалог». В банке отметили, что данное решение укрепит связи между членами банка.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает БРИКС важным объединением и будет активно в нем участвовать. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение на саммит организации. Соответствующие решения будут приниматься ближе к дате встречи.