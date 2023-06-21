Политолог рассказал о планах США в отношении БРИКС Политолог Ордуханян рассказал о попытках американской дипломатии развалить БРИКС изнутри

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Активизация американской дипломатии в отношении стран БРИКС может говорить о том, что в США появились трезвые головы, которые осознали, что Вашингтон испортил отношения с тремя миллиардами человек и надо исправлять положение, развалив организацию изнутри, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В беседе с «ПолитЭкспертом» он оценил деятельность Соединенных Штатов в этом направлении как неуклюжую и непрофессиональную.

Издание отмечает, что представители Белого дома ведут переговоры с высшими лицами Индии и Китая. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен недавно встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, а премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с 20 по 23 июня в Соединенных Штатах с официальным визитом, проведет встречу с президентом Джо Байденом.

Что усилия будут приниматься — это вне всякого сомнения, мы должны спокойно реагировать на действия наших индийских и китайских друзей, проводить спокойно свою политику, которую мы начали, а собаки пускай лают, караван наш должен идти, — сказал Ордуханян.

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Он рассказал, что у Вашингтона появятся шансы перетащить Нью-Дели и Пекин в свой лагерь, только если Москва совершит ошибки. Речь идет о последовательности российской внешней политики. По словам эксперта, России нельзя обмануть ожидания своих друзей на юге и востоке, иначе объединенный Запад очень быстро этим воспользуется в своих корыстных целях.

Все зависит от нас, если мы не сделаем такую ошибку, то все будет хорошо, — резюмировал Ордуханян.

Ранее сообщалось, что Вашингтон усиленно заигрывает с Дели, стремясь ослабить традиционные российско-индийские связи, а заодно втянуть индийцев в антикитайские блоковые комбинации.