Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

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Боливия официально выразила намерение присоединиться к группе БРИКС, написал на своей странице в Twitter (X) глава Министерства иностранных дел страны Рохелио Майта. Он также добавил, что страна нацелена на стабильное и всеобъемлющее развитие и планирует укреплять сотрудничество с развивающимися экономиками.

Хочу сообщить, что президент Боливии Луис Арсе официально заявил о стремлении Боливии стать частью данной группы, — написал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Министерство торговли и промышленности Индии сообщило, что Россия впервые стала одним из трех крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот стран за пять месяцев 2023 года достиг $27,1 млрд. Рекордный рост произошел на фоне увеличения закупок Индией российских товаров в 3,8 раза. Кроме того, экспорт индийских товаров в Россию вырос в 2,6 раза.

Ранее в администрации Рамафосы сообщили, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ для участия в мероприятии заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвердил Песков. Шерпа южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал уточнил, что выступление Путина запланировано на 23 августа.