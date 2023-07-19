В ЮАР сообщили, что Путин не поедет на саммит БРИКС Офис президента ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, сообщила администрация южноафриканского президента Сирила Рамафосы. Представители главы государства отметили, что РФ представит глава МИД Сергей Лавров.

По обоюдному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российскую Федерацию представит министр иностранных дел Сергей Лавров, — указано в сообщении, опубликованном на сайте лидера ЮАР.

В саммите 22–24 августа примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России. На этом фоне в ряде стран заявили, что выполнят это решение в случае визита Путина.

Главный прокурор МУС Карим Хан призвал власти ЮАР поступить «правильно» и учитывать международное право, если российский лидер посетит саммит БРИКС. Призыв был связан с решением МУС выдать ордер на арест Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва не угрожала ЮАР войной из-за возможного ареста главы государства по требованию Международного уголовного суда. По его словам, распространяемая информация не соответствует действительности.