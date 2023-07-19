В Кремле рассказали, кто будет представлять Россию на саммите БРИКС Песков: очно Россию на саммите будет представлять Лавров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что очно Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи.

На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел Сергей] Лавров, — заявил Песков.

Ранее в администрации южноафриканского президента Сирила Рамафосы сообщили, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Представители главы государства отметили, что от РФ заявлен глава МИД Сергей Лавров. Остальные лидеры стран БРИКС посетят саммит.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.

Ранее Песков отмечал, что Москва не угрожала ЮАР войной из-за возможного ареста главы государства по требованию Международного уголовного суда. По его словам, распространяемая информация не соответствует действительности.