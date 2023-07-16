Россия впервые вошла в топ-3 главных торговых партнеров Индии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия впервые стала одним из трех крупнейших торговых партнеров Индии, следует из данных Министерства торговли и промышленности Индии. Товарооборот стран за пять месяцев 2023 года достиг $27,1 млрд.

Рост товарооборота произошел на фоне увеличения закупок Индией российских товаров в 3,8 раза. Кроме того, экспорт индийских товаров в Россию вырос в 2,6 раза. Тем не менее самым крупным торговым партнером Индии остается Китай, несмотря на снижение товарооборота на 9,3%; на втором месте находятся США. При этом объем торговли США с Индией за год сократился на 12,5%.

После начала военной операции на Украине и последовавших санкций Индия стала одним из основных покупателей российской нефти.

Ранее правительство Великобритании подписало соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому блоку. Такое решение позволит Лондону увеличить торговлю со странами — участниками объединения путем снижения импортных тарифов. Великобритания стала первым европейским государством, присоединившимся к региональному блоку.

Эта торговая сделка стала крупнейшей для государства со времен Brexit. Министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденох заявила, что договор принесет миллиарды фунтов стерлингов и откроет «огромные возможности и беспрецедентный доступ к рынку с населением более 500 миллионов человек».