Великобритания первой в Европе вступила в международный торговый блок Sky News: Великобритания присоединилась к крупному Индо-Тихоокеанскому торговому блоку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правительство Великобритании подписало соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому блоку. Об этом сообщает телеканал Sky News. Такое решение позволит Лондону увеличить торговлю со странами — участниками объединения путем снижения импортных тарифов. Великобритания стала первым европейским государством, присоединившимся к региональному блоку. Он был основан в 2018 году, туда входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Министр по делам бизнеса и торговли подписала протокол о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в Новой Зеландии в воскресенье, — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, эта торговая сделка стала крупнейшей для государства со времен Brexit. Министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденох заявила, что договор принесет миллиарды фунтов стерлингов и откроет «огромные возможности и беспрецедентный доступ к рынку с населением более 500 миллионов человек».

Переговоры по вступлению длились два года. Договор вступит в силу во второй половине 2024 года.

Ранее сообщалось, что Британия и страны Евросоюза намерены нарушить иранскую ядерную сделку из-за «поставок Тегераном дронов в Россию». По данным СМИ, в Лондоне и Брюсселе откажутся от снятия санкций с Ирана, касающихся баллистических ракет. Западные ограничения должны были перестать действовать после 18 октября 2023 года, что предусмотрено резолюцией Совбеза ООН № 2231.